26 Июня 2023
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Фото:пограничное управление ФСБ по Курганской и Тюменской областям

Суд приговорил Мавриди к 20 годам колонии за убийство "колбасного короля"

Московский областной суд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии за убийство владельца "Мясной империи" Владимира Маругова, а также за ряд других преступлений.

Мавриди также признали виновным в незаконном хранении оружия, похищении человека, незаконном лишении свободы, вымогательстве, побеге из-под стражи и легализации денег, добытых преступным путем.

Кроме того, ему назначено ограничение свободы на 1,5 года после отбытия наказания, передает ТАСС.

Напомним, глава компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимир Маругов был убит из арбалета в 2020 году в загородном доме в Подмосковье. Как следует из материалов дела, убийство коммерсанта произошло из-за его развода с женой Татьяной, к которой Мавриди испытывал симпатию. Он решил ликвидировать Маругова, чтобы имущественный конфликт между супругами, вызванный их разводом, разрешился в пользу Татьяны.

В августе 2021 года Мавриди, а также еще четверо заключенных сбежали из истринского ИВС. МВД обещало вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за помощь в розыске Мавриди. Позже его задержали. Сообщалось, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

Теги: мавриди, приговор, колбасный король, маругов


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