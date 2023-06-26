На технические специальности вузам придется брать всех подряд

Результаты ЕГЭ по математике и физике свидетельствует о продолжающейся катастрофе в образовании и острейшем дефиците квалифицированных кадров по техническим специальностям, которых неоткуда взять. Об этом пишет телеграм-канал "За возрождение образования", проанализировавший результаты ЕГЭ.

Накануне.RU уже писало о том, что ЕГЭ по математике профильного уровня школьники сдали еще хуже, чем в прошлом году, - средний балл составил всего 55. Число стобалльников уменьшилось в 2,5 раза - с 579 до 233. Однако Минпросвещения, используя статистические ухищрения, заявило об улучшении.

В этом году профильную математику решили сдавать 282 тыс. выпускников. Это на 20 тыс. меньше, чем год назад. Рособрнадзор не видит причин для беспокойства, а видит лишь "более осмысленный выбор обучающимися уровня экзамена в рамках завершения перехода на полноценную двухуровневую модель ЕГЭ по математике", отрапортовав об успехах и "уверенных умениях" выпускников решать задачи.

В прошлом году доля тех, кто не преодолел минимальный порог, необходимый для поступления, составила 20,5%. Если бы в нынешнем году их было меньше, то об этом сообщалось бы, отмечает канал. На этом основании общее количество абитуриентов, способных поступить на специальности, связанные с математикой, составит не более 226 тыс. Контрольная цифра приема на инженерно-технические специальности по бюджету в прошлом году была установлена в размере 251 тыс., притом что в нынешнем году власти собирались ее увеличить.

Таким образом, на технические специальности в России в целом нет никакого конкурса и вузам придется брать всех подряд, кто сдал ЕГЭ по профильной математике на любую оценку, дающую право на поступление.

По физике тоже ухудшение. Выпускники все меньше хотят ее сдавать. Число участников экзамена снизилось со 100 тыс. до 89 тыс. (в 2020 году было почти 140 тыс.). За три года количество желающих ее сдавать снизилось более чем в полтора раза. Недавно глава Рособрнадзора Анзор Музаев сказал, что ЕГЭ по физике нужно сделать "более привлекательным". Возможно, придется еще больше снизить уровень заданий.

"Приведенная статистика показывает, что математическое образование в стране быстрым темпом идет под откос... СВО подняла мотивацию молодежи к поступлению в вуз, ибо студентов освобождают от призыва и возможной мобилизации. При этом хорошо известно, что поступить на инженерно-технические специальности (куда зачастую просто берут всех) несравнимо проще, чем на гуманитарные. У выпускников появился убедительный стимул сдавать профильную математику. Тем не менее мы видим описанный выше результат. И это значит, что "гуманитаризация образования" приобретает необратимый характер... Кравцов уже доложил, что российские школьники продемонстрировали на ЕГЭ высокий уровень знаний. Нет сомнений, что скоро аналогичный вердикт с высокой оценкой результатов и организации единых экзаменов вынесут на заседание правительства", - пишет канал.