26 Июня 2023
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Фото: t.me/VGA_NovayaKahovka

17 населенных пунктов в Херсонской области полностью освободились от воды - МЧС

17 населенных пунктов в Херсонской области полностью освободились от воды. По версии МЧС России, всего было затоплено 23 населенных пункта (почти 13,5 тыс. жилых домов и сотня социально значимых объектов).

"Из зоны затопления эвакуировано 8317 человек, в пунктах временного размещения находятся 1562 человека. Единовременную материальную помощь получили 4364 человека", - сообщили в МЧС России.

Спасатели продолжают работать на месте ЧС, оказывают адресную помощь, выдают питьевую воду и продукты питания. Всего к работам привлечено 1708 человек и 389 единиц техники.

Ранее сообщалось, что число жертв прорыва Каховской ГЭС увеличилось до 48.

Теги: каховская гэс, мчс, наводнение


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