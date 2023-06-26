В Екатеринбурге завершился марафон профессий "Ландшафтный дизайн"

В Уральском колледже строительства и предпринимательства завершился марафон профессий "Ландшафтный дизайн", который проходил под эгидой кейс-чемпионата "Профи".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", команды школьников и студентов колледжей представили свои идеи по благоустройству территории общеобразовательной школы №75 Екатеринбурга. Кейс-чемпионат "Профи", который проводит СРОО "Здоровые люди", второй год подряд становится победителем конкурса министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Партнерами марафона-2023 выступали Центр компетенций формирования комфортной городской среды Свердловской области, МБУ ДО Городской детский экологический центр и крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс". В решении кейсов по ландшафтному дизайну принимали участие 30 учеников школ №№75, 16, 142, 180, 137 и городского детского экологического центра.

"Чемпионат "Профи" организует взаимосвязь между школьниками, учебными заведениями и непосредственными работодателями, работа над конкретными запросами рынка труда. В этом году целью нашего проекта является знакомство ребят с профессией, формирование интереса к профессии ландшафтного дизайнера и к социальному предпринимательству", - отметила программный директор кейс-чемпионата "Профи" Любовь Концевич.

Свои решения конкурсанты представляли и защищали перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители архитектурно-ландшафтных фирм, департамента образования, а также представитель проектного института "Атомстройкомплекс" Андрей Шушлебин. Важным критерием оценки проекта была его реалистичность и возможность воплощения, поскольку основной задачей марафона является знакомство с профессией и возможностями ландшафтной отрасли.

"Компания "Атомстройкомплекс" уже поддерживает кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который направлен на сближение образовательных программ и реальных потребностей рынка труда, усиление практической составляющей профессионального образования. Мы всегда открыты и для региональных проектов, кейс-чемпионат "Профи" – возможность формировать реальные задачи работодателей для образовательного сектора при построении программы ранней профориентации", - подчеркнула директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.