В Екатеринбурге завершился марафон профессий "Ландшафтный дизайн"

26 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

В Екатеринбурге завершился марафон профессий "Ландшафтный дизайн"

В Уральском колледже строительства и предпринимательства завершился марафон профессий "Ландшафтный дизайн", который проходил под эгидой кейс-чемпионата "Профи".
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", команды школьников и студентов колледжей представили свои идеи по благоустройству территории общеобразовательной школы №75 Екатеринбурга. Кейс-чемпионат "Профи", который проводит СРОО "Здоровые люди", второй год подряд становится победителем конкурса министерства образования и молодежной политики Свердловской области. Партнерами марафона-2023 выступали Центр компетенций формирования комфортной городской среды Свердловской области, МБУ ДО Городской детский экологический центр и крупнейший строительный холдинг региона "Атомстройкомплекс". В решении кейсов по ландшафтному дизайну принимали участие 30 учеников школ №№75, 16, 142, 180, 137 и городского детского экологического центра.

"Чемпионат "Профи" организует взаимосвязь между школьниками, учебными заведениями и непосредственными работодателями, работа над конкретными запросами рынка труда. В этом году целью нашего проекта является знакомство ребят с профессией, формирование интереса к профессии ландшафтного дизайнера и к социальному предпринимательству", - отметила программный директор кейс-чемпионата "Профи" Любовь Концевич.

Свои решения конкурсанты представляли и защищали перед экспертной комиссией, в состав которой вошли представители архитектурно-ландшафтных фирм, департамента образования, а также представитель проектного института "Атомстройкомплекс" Андрей Шушлебин. Важным критерием оценки проекта была его реалистичность и возможность воплощения, поскольку основной задачей марафона является знакомство с профессией и возможностями ландшафтной отрасли.

"Компания "Атомстройкомплекс" уже поддерживает кластер подготовки кадров для строительной отрасли в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который направлен на сближение образовательных программ и реальных потребностей рынка труда, усиление практической составляющей профессионального образования. Мы всегда открыты и для региональных проектов, кейс-чемпионат "Профи" – возможность формировать реальные задачи работодателей для образовательного сектора при построении программы ранней профориентации", - подчеркнула директор по персоналу компании "Атомстройкомплекс" Галина Хабарова.

Теги: марафон, профессии, Екатеринбург


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети