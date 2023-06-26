Администрацию района на Южном Урале обязали обеспечить жителей села питьевой водой

В Челябинской области администрацию Каслинского района через суд обязали обеспечить жителей Юшково питьевой водой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Жители села не обеспечены централизованными либо нецентрализованными системами водоснабжения, разведка и разработка подземных источников водоснабжения мэрией не организована, оценка наличия возможности и целесообразности организации водоснабжения с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения указанной территории администрацией не дана. Кроме того, администрация района не осуществляет подвоз воды жителям.

Суд признал бездействие администрации района незаконным. Мэрию обязали в течение года организовать холодное водоснабжение жителей села Юшково с использованием централизованной либо нецентрализованной системы холодного водоснабжения или путем подвоза питьевой воды.