26 Июня 2023
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Армия и ВПК Украина
Фото: кадр Минобороны РФ

В США признают, что Киев потерял как минимум 17 боевых машин Bradley

В США признают, что минимум 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Отмечается, что это более 15% от обещанного числа.

В марте США обязались передать Украине 113 боевых машин Bradley.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.

Издание InfoBRICS сообщало, что Украина потеряла большую часть боевых машин пехоты (БМП) Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии.

Теги: Bradley, Украина, США


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