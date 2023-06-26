В США признают, что Киев потерял как минимум 17 боевых машин Bradley

В США признают, что минимум 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, сообщает New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Отмечается, что это более 15% от обещанного числа.

В марте США обязались передать Украине 113 боевых машин Bradley.

13 июня в Минобороны России сообщили о появлении у российских солдат новых трофеев – танков Leopard и БМП Bradley. Техника ВСУ была захвачена на Запорожском направлении.

Издание InfoBRICS сообщало, что Украина потеряла большую часть боевых машин пехоты (БМП) Bradley из-за того, что на Западе недооценили возможности российской армии.