26 Июня 2023
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Фото: Роскосмос

Роскосмос показал место гибели "Титаника" и "Титана"

Роскосмос показал спутниковые снимки района гибели "Титаника" и батискафа "Титан". ЧП произошло примерно в 600 км от побережья острова Ньюфаундленд. Снимки сделаны с космического аппарата "Канопус-В".

Напомним, связь с глубоководным аппаратом "Титан" частной компании OceanGate Expeditions пропала 19 июня, примерно через два часа после начала погружения к обломкам "Титаника", лежащего на глубине около 3,8 км. Поисковую операцию возглавляла Береговая охрана США.

Место гибели Титаника и батискафа Титан.(2023)|Фото: Роскосмос

По всей видимости, экипаж погиб мгновенно из-за какой-то поломки и последующего "схлопывания" корпуса аппарата, — на каждый км глубины давление увеличивается примерно на 100 атмосфер. Экипаж аппарата признали погибшим 23 июня, когда были обнаружены обломки аппарата.

Это было не первое погружение аппарата OceanGate Expeditions к затонувшему лайнеру. За два года компания безопасно доставила туда около 80 человек.

Теги: титаник, батискаф титан, атлантический океан


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