В Екатеринбурге из-за строительства трамвайной линии дважды перекроют улицу

Этим летом в Екатеринбурге дважды закроют движение по улице Серафимы Дерябиной.

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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на участках будут проводиться работы по строительству трамвайной линии. Ограничение движения пройдет в два этапа.

Сперва рабочие закроют движение по пересечению улицы Серафимы Дерябиной и Объездной автодороги с 1 по 15 июля 2023 года. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по транспортному кольцу. А с 5 июля по 1 августа будет закрыто движение транспорта по путепроводу на улице Волгоградской в месте пересечения с улицей Серафимы Дерябиной.

Как уточнили в мэрии, схема движения общественного транспорта из-за ограничений изменена не будет.

Ранее сообщалось, что первые трамваи на линии из Академического в центр Екатеринбурга запустят в тестовом режиме уже в августе.