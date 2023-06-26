Ветеран горячих точек из Нижневартовска погиб в зоне СВО

В зоне СВО погиб вартовчанин Алексей Хоменко.

Он родился и вырос в Нижневартовске, сообщает в своей группе "ВКонтакте" администрация города. После школы учился в профессиональном техническом училище, получил специальность электромонтера по обслуживанию электрооборудования. В 1994 г. был призван на срочную службу в армию России. Защищал рубежи нашей Родины, принимал участие в боях в горячих точках.

В ходе специальной военной операции сержант Алексей Хоменко выполнял боевые задачи в должности командира отделения боевых машин и бронетранспортеров. По словам родных, Алексей был отзывчивым, целеустремленным человеком, настоящим патриотом. Правительство Югры окажет семье все необходимые меры поддержки.