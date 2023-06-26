26 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин выступил с первым обращением после "выходного кризиса"

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к участникам молодежного промышленного форума, который сегодня открылся в Туле. Глава государства ни разу не упомянул события минувших выходных и даже о международном противостоянии не говорил, а лишь упомянул необходимость создания технологического суверенитета.

"Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание её конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - говорится в обращении президента.

"Развитие и модернизация промышленности – наш безусловный приоритет. Поэтому будем и дальше стимулировать внедрение новейших технологий, цифровых решений, передовых экологических стандартов, вместе с бизнесом, регионами, наукой обновлять программы профессионального образования, подготовки и переподготовки кадров, в том числе для таких базовых, системообразующих отраслей, как машиностроение, судо- и авиастроение, станко- и приборостроение, робототехника и электроника, выпуск промышленного и энергетического оборудования", - сказал Путин.

Об оборонке он упомянул лишь в контексте места проведения форума: "Символично, что форум проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников".

Теги: владимир путин, обращение, форум


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