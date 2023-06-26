В Курской области проводят усиление территориального гарнизона

Усиление территориального гарнизона проводят в Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, работы идут совместно с министерством обороны.

Главы региона отметил, что оперативная обстановка в области остается стабильно напряженной, продолжаются атаки украинских беспилотников.

В мае дбровольные народные дружины в Курской области перешли на круглосуточное дежурство в приграничных районах до особого распоряжения.

Напомним, Курская область находится под постоянным обстрелом ВСУ. Ранее двое строителей защитных укреплений на границе пострадали в результате атаки украинских военных.