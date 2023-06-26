В Челябинске УФАС проверяет закупки на капитальный ремонт домов

В Челябинской области УФАС проводит внеплановые проверки в отношении регоператора капремонта и 12 компаний.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа, УФАС изучает действия заказчика и участников закупочных процедур на капитальный ремонт многоквартирных домов на предмет соблюдения требований Закона о защите конкуренции.

Проверки проводятся по поручению прокуратуры региона на основании сообщений о возможных нарушениях антимонопольного законодательства на закупках по капремонту. Проверочные мероприятия проводятся при участии правоохранительных органов.