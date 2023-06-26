Уральская молодежь на форуме "Утро" в Челябинской области обсудит вопросы патриотическое воспитания и развитие наставничества

В Челябинской области в горнолыжном комплексе "Солнечная долина" проходит молодежный форум "Утро", в котором принимают участие 500 человек из 22 регионов России, а также активисты из Казахстана и Беларуси, передает корреспондент Накануне.RU.

Ключевой темой форума станет патриотическое воспитание и новые вызовы, с которыми столкнулась Россия. Челябинская область представляет направление "Педагоги и наставники". Эта площадка позволит повысить качество работы специалистов через формирование нового типа мышления, используя появляющиеся и имеющиеся эффективные инструменты воспитания. С делегацией региона встретился губернатор Алексей Текслер.

"В жизни каждого человека есть наставники - это те люди, которые определяют судьбу. Во-первых, хочу сказать, что своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился. Эти люди определили мой путь. Желаю, чтобы в жизни каждого человека были такие наставники. Год педагога и наставника - не простые слова. Хочу, чтобы каждый из вас был таким наставником. Вы работаете с молодежью, во многом вы определяете их будущее", - подчеркнул глава региона.

Участники встречи обсудили вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, гранты для молодежи, а также инициативы и проекты ребят. Алексей Текслер отметил, что инициативы и проекты, которые появятся по итогу форума "Утро", будут поддержаны регионом.

Форум собрал педагогов и наставников, специалистов и руководителей Российского движения детей и молодежи, лидеров неформальных молодежных объединений, некоммерческих организаций и медиаспециалистов и специалистов туристической сферы.

"Мы видим, форум успешно развивается, и с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек. Уверен, каждый из вас с пользой проведет эти дни. Сможет продемонстрировать свой потенциал. Предложить интересные и оригинальные идеи. Приобрести новые знания и навыки. Вас ждет насыщенная программа, но не сомневаюсь: вы также найдете время для отдыха и дружеского общения", - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

Каждый регион Уральского федерального округа на форуме представляет свое направление. Курганская область – площадку "Команды первых", на которой эксперты поделятся секретами успеха создания первичного отделения Российского движения детей и молодежи на базе образовательных организаций. На треке "КультУралист" от Свердловской области разработают продукт, соответствующий "Культурному коду" Урала, а на площадке Тюменской области "Медиасоздатели Урала" – концепции социально-значимых медиапродуктов.

На площадке от ЯНАО "Молодость и туризм" создадут шесть титульных туристических маршрутов, а на треке от ХМАО – Югры "Добрые люди" разработают механизм по подготовке СОНКО к взаимодействию со студентами, желающими пройти практику в некоммерческой сфере по программе "Обучение служением".

"На площадке мы поработаем с 50 лидерами некоммерческого сектора УрФО, совместно разработаем механизм проведения практики для студентов в СОНКО по программе "Обучение служением". Важно, чтобы некоммерческий сектор начинал уже сейчас готовиться к потенциальным волонтерам из числа студентов, ведь совсем скоро такая возможность появится по всей стране. Те, кто работает на этой площадке все пять дней, будет лучше к ней готов. А это значит, что шансы на нестандартное решение проблем своей некоммерческой организации или даже на пополнение рядов молодыми, инициативными людьми кратно возрастет", - считает советник директора Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Владислав Соколов.

В первый день форума участники грантового конкурса защитили свои проекты. В этом году грантовый фонд составит 6 млн рублей. Заявки подали 108 человек.

"Участие в форуме дает возможности не только посетить регионы, познакомиться с ровесниками из разных уголков России, Казахстана, Белоруссии, но и хороший шанс прокачать компетенции, получить обратную связь федеральных экспертов и гранты на собственные проекты, найти единомышленников для их реализации", - считает член Общественной палаты региона, директор АНО "Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина" Григорий Ваулин.

Кроме того, для участников организовали культурную программу, лекции, спортивные соревнования, тренинги, экскурсии, а также мастер-класс по созданию свечей для участников СВО. На торжественном открытии 24 июня для них выступили группа PIZZA, а на закрытии, 28 июня, запланировано выступление группы Dabro.