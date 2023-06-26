Уральская молодежь на форуме "Утро" в Челябинской области обсудит вопросы патриотическое воспитания и развитие наставничества

26 Июня 2023
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Владимирская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бериллий стратегического преткновения

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo


Студенческая виза в Великобританию с компанией Imperial & Legal

Общество Челябинская область
Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Уральская молодежь на форуме "Утро" в Челябинской области обсудит вопросы патриотическое воспитания и развитие наставничества

В Челябинской области в горнолыжном комплексе "Солнечная долина" проходит молодежный форум "Утро", в котором принимают участие 500 человек из 22 регионов России, а также активисты из Казахстана и Беларуси, передает корреспондент Накануне.RU.

Ключевой темой форума станет патриотическое воспитание и новые вызовы, с которыми столкнулась Россия. Челябинская область представляет направление "Педагоги и наставники". Эта площадка позволит повысить качество работы специалистов через формирование нового типа мышления, используя появляющиеся и имеющиеся эффективные инструменты воспитания. С делегацией региона встретился губернатор Алексей Текслер.

"В жизни каждого человека есть наставники - это те люди, которые определяют судьбу. Во-первых, хочу сказать, что своих родителей считаю наставниками. На каждом этапе были еще наставники, на школьном этапе могу вспомнить своего тренера по плаванию, учителя по русскому языку, ректора института, где я учился. Эти люди определили мой путь. Желаю, чтобы в жизни каждого человека были такие наставники. Год педагога и наставника - не простые слова. Хочу, чтобы каждый из вас был таким наставником. Вы работаете с молодежью, во многом вы определяете их будущее", - подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер, форум Утро,(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Участники встречи обсудили вопросы наставничества, добровольчества, волонтерства, гранты для молодежи, а также инициативы и проекты ребят. Алексей Текслер отметил, что инициативы и проекты, которые появятся по итогу форума "Утро", будут поддержаны регионом.

Форум собрал педагогов и наставников, специалистов и руководителей Российского движения детей и молодежи, лидеров неформальных молодежных объединений, некоммерческих организаций и медиаспециалистов и специалистов туристической сферы.

"Мы видим, форум успешно развивается, и с каждым годом вовлекает в орбиту своей деятельности все больше юношей и девушек. Уверен, каждый из вас с пользой проведет эти дни. Сможет продемонстрировать свой потенциал. Предложить интересные и оригинальные идеи. Приобрести новые знания и навыки. Вас ждет насыщенная программа, но не сомневаюсь: вы также найдете время для отдыха и дружеского общения", - отметил заместитель полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов.

Каждый регион Уральского федерального округа на форуме представляет свое направление. Курганская область – площадку "Команды первых", на которой эксперты поделятся секретами успеха создания первичного отделения Российского движения детей и молодежи на базе образовательных организаций. На треке "КультУралист" от Свердловской области разработают продукт, соответствующий "Культурному коду" Урала, а на площадке Тюменской области "Медиасоздатели Урала" – концепции социально-значимых медиапродуктов.

форум Утро(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На площадке от ЯНАО "Молодость и туризм" создадут шесть титульных туристических маршрутов, а на треке от ХМАО – Югры "Добрые люди" разработают механизм по подготовке СОНКО к взаимодействию со студентами, желающими пройти практику в некоммерческой сфере по программе "Обучение служением".

"На площадке мы поработаем с 50 лидерами некоммерческого сектора УрФО, совместно разработаем механизм проведения практики для студентов в СОНКО по программе "Обучение служением". Важно, чтобы некоммерческий сектор начинал уже сейчас готовиться к потенциальным волонтерам из числа студентов, ведь совсем скоро такая возможность появится по всей стране. Те, кто работает на этой площадке все пять дней, будет лучше к ней готов. А это значит, что шансы на нестандартное решение проблем своей некоммерческой организации или даже на пополнение рядов молодыми, инициативными людьми кратно возрастет", - считает советник директора Фонда "Центр гражданских и социальных инициатив Югры" Владислав Соколов.

В первый день форума участники грантового конкурса защитили свои проекты. В этом году грантовый фонд составит 6 млн рублей. Заявки подали 108 человек.

"Участие в форуме дает возможности не только посетить регионы, познакомиться с ровесниками из разных уголков России, Казахстана, Белоруссии, но и хороший шанс прокачать компетенции, получить обратную связь федеральных экспертов и гранты на собственные проекты, найти единомышленников для их реализации", - считает член Общественной палаты региона, директор АНО "Департамент развития институтов гражданского общества, защиты прав и свобод человека и гражданина" Григорий Ваулин.

Кроме того, для участников организовали культурную программу, лекции, спортивные соревнования, тренинги, экскурсии, а также мастер-класс по созданию свечей для участников СВО. На торжественном открытии 24 июня для них выступили группа PIZZA, а на закрытии, 28 июня, запланировано выступление группы Dabro.

Теги: Утро, форум, Алексей Текслер,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети