26 Июня 2023
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Политика Южный ФО В России
Фото: Накануне.RU

В выходные на юге России вырос спрос на "отдельные группы товаров" и топливо – правительство

В минувшие выходные "в моменте фиксировался повышенный спрос на отдельные группы товаров в Ростовской и Воронежской областях", сообщил на совещании правительства вице-премьер, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. "Ориентировали коллег не прибегать к ограничениям на продажу", — добавил он.

Напомним, именно по Ростовской и Воронежской областям прошел "марш Пригожина", в этих регионах властями перекрывались дороги и ограничивалась возможность передвижения для граждан. Сейчас все ограничения сняты.

Мантуров заявил, что "в условиях перекрытия дорог удалось быстро наладить альтернативные маршруты, но задействовать их не пришлось".

Вице-премьер Александр Новак, курирующий в правительстве РФ энергетическую отрасль, сообщил, что фиксировался рост спроса на АЗС.

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, заявила, что во время внутриполитического кризиса все медицинские и социальные организации страны работали в штатном режиме. Также она добавила, что в стране нет дефицита лекарств, а запасов препаратов из перечня жизненно важных и необходимых хватит на 10-12 месяцев.

Глава правительства Михаил Мишустин подвел итог: "В эти дни страна столкнулась с очевидным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах. Под руководством президента действовали четко, слаженно. На всех уровнях сохраняли стабильность ситуации, чтобы не допустить усугубления обстановки и защитить граждан от всех возникающих возможных угроз".

И, наконец, Мишустин поручил ответственному за строительство и ремонт вице-премьеру Марату Хуснуллину взять на контроль восстановление дорог, пострадавших в ходе последних событий.

Теги: правительство, кризис, дефицит, ажиотажный спрос, михаил мишустин


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