Игорь Бабушкин лично проинспектировал ход работ на стройплощадке школы в селе Каралат

В селе Каралат Камызякского района (Астраханская область) в рамках национального проекта «Образование» строится школа на 220 мест.

Как подчеркнул в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, объект проблемный. Первый подрядчик оказался недобросовестным и с ним власти расторгли контракт. Вторая строительная компания исправила ошибки предшественников и теперь завершает проект.

Готовность школы на данный момент – более 80%. Самые трудоемкие работы уже завершили, идёт внутренняя отделка помещений, покраска фасадов, благоустройство школьного двора.

"Еще раз напомнил подрядчику, что объект должен быть завершен к началу августа. Только в этом случае мы сможем открыть школу уже в наступающем учебном году, с 1 сентября. Эту школу ждут не только дети из Каралата, но и из соседних сёл Парыгино и Чапаево", - отметил Игорь Бабушкин.





Также по поручению губернатора зампредседателя правительства Михаил Богомолов проинспектировал строительство еще двух объектов в Камызяке. Это детские сады по 120 мест. Подрядчик обязался закончить строительство учреждений в сентябре.

Игорь Бабушкин подчеркнул, что он будет лично строго следить за исполнением сроков работ.