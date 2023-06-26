26 Июня 2023
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Экономика Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин лично проинспектировал ход работ на стройплощадке школы в селе Каралат

В селе Каралат Камызякского района (Астраханская область) в рамках национального проекта «Образование» строится школа на 220 мест.

новая школа, стройка(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Как подчеркнул в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин, объект проблемный. Первый подрядчик оказался недобросовестным и с ним власти расторгли контракт. Вторая строительная компания исправила ошибки предшественников и теперь завершает проект.  

игорь бабушкин(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Готовность школы на данный момент – более 80%. Самые трудоемкие работы уже завершили, идёт внутренняя отделка помещений, покраска фасадов, благоустройство школьного двора.  

"Еще раз напомнил подрядчику, что объект должен быть завершен к началу августа. Только в этом случае мы сможем открыть школу уже в наступающем учебном году, с 1 сентября. Эту школу ждут не только дети из Каралата, но и из соседних сёл Парыгино и Чапаево", - отметил Игорь Бабушкин. 

стройка, строительные леса(2023)|Фото: t.me/babushkin30


 
Также по поручению губернатора зампредседателя правительства Михаил Богомолов проинспектировал строительство еще двух объектов в Камызяке. Это детские сады по 120 мест. Подрядчик обязался закончить строительство учреждений в сентябре.

рабочие, благоустройство(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин подчеркнул, что он будет лично строго следить за исполнением сроков работ.

Теги: игорь бабушкин, строительство школы, национальный проект образование


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