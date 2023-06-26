Роспотребнадзор взял на контроль безопасность воды в Черном море после прорыва Каховской ГЭС

Безопасность воды в Черном море после подрыва Каховской ГЭС взята на особый контроль, сообщает Роспотребнадзор. Замеры регулярно проводятся в четырех контрольных точках.

По данным ведомства, в целом ситуация на данный момент стабильная.

Отмечается, что ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 6 июня в результате подрыва была частично разрушена плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) на Днепре. Днепровские воды вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, расположенные ниже по течению. В зоне подтопления оказались более 20 тыс. жилых домов на территории 20 населенных пунктов, а также Нижнеднепровский национальный природный парк, пять кладбищ, один скотомогильник и 60 социально значимых объектов.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявлял, что нижнее течение Днепра после разрушения ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы. По его словам, токсичные вещества выбрасываются из Днепра в Черное море и двигаются в сторону Одессы, Румынии и Болгарии.