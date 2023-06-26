ЧВК больше не смогут вербовать уголовников, такое право будет только у Минобороны - Крашенинников

ЧВК больше не смогут вербовать в свои ряды уголовников. Принятый недавно Госдумой законопроект позволяет заключенным подписывать такие контракты только с Минобороны, заявил глава комитета ГД по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

"Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана", - сообщил Крашенинников.