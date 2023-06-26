ХК "Автомобилист" начнет новый сезон с домашних матчей

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" узнал соперников по первым матчам сезона-2023/24.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, самую первую игру сезона команда проведет в родных стенах 2 сентября, соперником станет магнитогорский "Металлург". Следующий поединок екатеринбуржцы также проведут дома 4 сентября, в гости приедет уфимский "Салават Юлаев". А 7 сентября состоится первый выездной матч "Автомобилиста": подопечные Николая Заварухина отправятся в Омск на игру с местным "Авангардом".

Полный календарь игр сезона-2023/24 Континентальная Хоккейная Лига опубликует завтра, 27 июня.

Напомним, ранее в "Автомобилисте" подробно рассказали, как и где хоккеисты команды будут готовиться к новому сезону.