В выходные спрос на наличные деньги в России вырос на 30% - Белоусов

Спрос на наличные рубли в минувшую субботу на юге России вырос на 70-80%, в целом по стране – примерно на 30%, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на заседании правительства. "Но внештатной ситуации удалось избежать, обстановка стабилизировалась", - заявил министр.

Также в выходные российские банки сильно повышали курсы валют на фоне внутриполитического кризиса и так называемого "марша Пригожина". Сообщалось о скачках евро выше 100 руб., доллар стоил в некоторых банках выше 90 руб. К открытию торгов на бирже в понедельник утром курс рубля стабилизировался, хотя и остался довольно высоким.