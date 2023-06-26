В Челябинске скончался мужчина, сбитый на пешеходном переходе

В Челябинске в больнице скончался мужчина, которого сбил на пешеходном переходе водитель Лады Ларгус.

Напомним, ночью 15 июня водитель на улице Энгельса сбил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, уголовное дело переквалифицируют в связи с гибелью пострадавшего на более тяжкий состав.