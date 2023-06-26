Сальдо опроверг вбросы Киева о том, что ВСУ закрепились на левом берегу Днепра

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо опроверг вбросы Киева о том, что украинские военные якобы смогли закрепиться на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста.

По словам Сальдо, отдельные мелкие группы ВСУ в последние три дня пытались несколько раз переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом.

"Там они и были уничтожены нашими военными, как крысы в мышеловке", — написал он в своем Telegram-канале.

В апреле Сальдо опроверг информацию о якобы высадке украинских военных на левый берег Днепра и создании там "плацдарма". По его словам, российские военнослужащие полностью контролируют левобережную часть региона.