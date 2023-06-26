26 Июня 2023
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Фото: kremlin.ru

Катарский эмир выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня – Кремль

Катарский эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани позвонил российскому президенту и "выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня". Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.

Аль Тани стал первым главой государства из дальнего зарубежья, с которым Путин провел переговоры после внутриполитического кризиса минувших выходных. Официально сообщалось о контактах Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с лидерами Казахстана и Узбекистана.

Теги: катар, переговоры, владимир путин, кризис


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