Катарский эмир выразил Путину поддержку в связи с событиями 24 июня – Кремль

Катарский эмир Тамим Бен Хамад Аль Тани позвонил российскому президенту и "выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня". Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

"Владимир Путин тепло поздравил Тамима Бен Хамада Аль Тани с 10-летней годовщиной восшествия на престол, а также с наступающим праздником Курбан-байрам", - говорится в сообщении.

Аль Тани стал первым главой государства из дальнего зарубежья, с которым Путин провел переговоры после внутриполитического кризиса минувших выходных. Официально сообщалось о контактах Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, а также с лидерами Казахстана и Узбекистана.