На Среднем Урале суд отказался досрочно выпускать киллера на свободу

На Среднем Урале суд отказал убийце в замене неотбытой части срока в колонии более мягким видом наказания.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, в мае 2012 года мужчину приговорили к 14,5 годам лишения свободы. Он был исполнителем убийства по найму, согласившись на предложение женщины расправиться с ее бывшим мужем за вознаграждение в 25 тысяч рублей.

Киллер захотел досрочно выйти на свободу и подал ходатайство. Однако Уральская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступила против. По данным ведомства, осужденный имеет нестабильную линию поведения и шесть взысканий за решеткой. В свою очередь, администрация колонии поддержала ходатайство.

В итоге Серовский районный суд отказал в удовлетворении ходатайства о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Уралец останется в колонии.