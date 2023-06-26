26 Июня 2023
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Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

К 300-летию Екатеринбурга власти обустроят тропу к могиле Василия Татищева

В Солнечногорске обустроят тропу к могиле основателя Екатеринбурга Василия Никитича Татищева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работы проходят в рамках подготовки к 300-летнему юбилею уральской столицы.

Экотропа пройдет от Рождественского погоста, где похоронен Татищев, до деревни Шахматово. Планируется, что это станет еще одним популярным туристическим маршрутом.

Путь к могиле основателя Екатеринбурга Василия Никитича Татищева(2023)|Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

Напомним, о восстановлении дороги к могиле Татищева к празднованию 300-летия Екатеринбурга глава города Алексей Орлов заговорил еще в декабре прошлого года. Это лишь малая часть того, что планировалось сделать после создания "Центра сохранения и популяризации наследия В.Н. Татищева". Его основной задачей станет защита исторических мест и зданий, издательство книг, а также просвещение населения. Мэр отметил, что он не будет спонсироваться из муниципального бюджета, а будет существовать за счет средств спонсоров и пожертвований.

Детали обустройства тропы накануне обсудили в ходе выездного совещания. В нем приняли участие краеведы, которые многие годы ухаживали за могилой, сотрудники музейно-выставочного центра "Путевой дворец", которые сохраняют и популяризируют наследие Татищева, проектировщики и представители подрядных организаций, которые будут выполнять работы.

Могила основателя Екатеринбурга Василия Никитича Татищева(2023)|Фото: Администрация городского округа Солнечногорск

Теги: Екатеринбург, 300-летие, Татищев, могила


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