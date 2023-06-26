Улицу Народной воли в Екатеринбурге закрывают до конца августа

В Екатеринбурге движение по улице Народной воли будет закрыто до конца августа.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, специалисты ООО "Городское управление дорожно-строительных работ" закроют движение транспорта по улице Народной воли, от 8 Марта до дома №2 по улице Степана Разина. Ограничения продлятся с 28 июня по 30 августа 2023 года.

Как пояснили в мэрии, на участке будут проводиться работы по реконструкции улицы Народной воли. Схема движения общественного транспорта в связи с перекрытием не изменится. Автомобилисты смогут объехать зону работ по улице Декабристов.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.