СВР: Украина готовится вывезти мощи из Киево-Печерской лавры на Запад

Между Киевом и ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе в Европу из Киево-Печерской лавры христианских ценностей под предлогом "спасения от российских ракетных ударов", сообщает Служба внешней разведки России.

По данным ведомства, уже проведена опись церковного имущества, выделены финансы для перевозки, подготовлен транспорт.

Уточняется, что ценности планируют передать музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана, передает РИА Новости.

Главе Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию сообщили, что иконы, мощи и утварь перемещают "временно, якобы для сохранности". В то же время, уверены в СВР, Запад не собирается возвращать православные реликвии.

Напомним, в марте украинский режим в одностороннем порядке расторг договор с УПЦ об аренде лавры под предлогом неких нарушений, которые так и не были предъявлены. 15 июня хозяйственный суд Киева удовлетворил иск УПЦ против государства по делу о признании недействительным одностороннего расторжения договора с УПЦ.

Ранее, напомним, монахов Киево-Печерской лавры обязали покинуть обитель в трехдневный срок. Такой ультиматум 6 июня поставила комиссия по приемке-передаче имущества министерства культуры Украины. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что комиссия возвращает в пользование государства 79 объектов. УПЦ, как утверждает министр, допущены самовольная перестройка, достройка, перепланировка памятников культурного наследия и строительство новостроек на территории заповедника.