Хорошо, что украинское злорадство из-за всего произошедшего не развивается по экспоненте - Затулин

Следует разобраться в причинах событий, развернувшихся в России в выходные, а не пересматривать достигнутое соглашение, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константин Затулин.

"Конечно, мы должны оценить, как это повлияло и как это повлияет на ситуацию в зоне боевых действий. Отмечаю, что трудно было бы избежать того злорадства, которое испытывали на Украине по поводу всего произошедшего. Хорошо, что это злорадство не развивается по экспоненте после всего произошедшего. Нет для этого повода", - сказал депутат в эфире радио "Говорит Москва".

Он добавил, что нужно "разбираться во всем": "Не пересматривать договорённости, которые привели к прекращению конфликта, а разбираться с тем, что привело к этому конфликту. Что надо было учесть, чтоб его не было, сделать так, чтобы такое никогда не повторялось".