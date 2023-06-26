СМИ: Официальные переговоры по украинскому конфликту могут начаться в июле

Немецкий телеканал ARD утверждает со ссылкой на неназванный источник, что официальные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в июле этого года. На это указывают секретные встречи дипломатов, которые проходят в Европе. Так, в минувшую субботу в Копенгагене в "условиях строжайшей секретности" собирались переговорщики из западных стран, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Отмечается, что встреча проводилась по инициативе Киева. Об участии во встрече российских представителей не сообщается.