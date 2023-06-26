На Среднем Урале судят наркодилеров: в деле больше 60 томов

Главное следственное управление свердловского Главка МВД направило в Ленинский суд Екатеринбурга материалы 63 томов уголовного дела организованного преступного сообщества из девяти обвиняемых, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, свою деятельность на протяжении 2021-2022 годов с использованием интернет-технологий члены ОПС вели на территории Московской, Волгоградской и Курганской областей, а также на Среднем Урале.

"Выявили, задержали и задокументировали противоправную детальность группы сотрудники полиции из подразделения по борьбе с незаконным оборотам наркотиков ГУ МВД по Свердловской области совместно с коллегами из ОВД Первоуральска. Сообщество состояло из восьми мужчин и одной женщины. Задержанными являются уроженцы одной из бывших союзных республик, а дама – местная жительница. Делом из 63 томов занималось Главное следственное управление регионального Главка МВД под руководством следователя по особо важным делам майора юстиции Артема Дубровского.

Сыщики в общей сложности изъяли из незаконного оборота более 60 тысяч доз смертельного зелья, которым могли воспользоваться потребители. Чтобы доказать причастность обвиняемых к совершенным преступлениям, органам внутренних дел потребовалось провести 43 экспертизы, в том числе физико-химическую, дактилоскопическую, биологическую, компьютерную, комплексную и другие. Фигурантам дела может грозить уголовная ответственность, связанная с лишением свободы на срок до 20 лет. Конкретное наказание зависит от роли каждого участника ОПС", - отметил полковник Горелых.

О вердикте суда он пообещал сообщить дополнительно.