NYT: ВСУ не смогли воспользоваться "маршем Пригожина" на поле боя

Украина не смогла воспользоваться на поле боя произошедшими в России событиями, пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников и аналитиков.

Издание сообщает, что в российской обороне "не возникло никаких брешей", которые Киев мог бы использовать в своих целях.

Отмечается, что российские подразделения во время "марша" главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не покинули свои позиции, а в боевых действиях "не было затишья", пишет ТАСС.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американская разведка была удивлена тому, как легко ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные продвигалась по России, не встречая сопротивления.

В Вашингтоне считали, что "пригожинский марш" будет "гораздо более кровавым", чем он в итоге оказался. Также американских правительственных аналитиков смутила скорость, с которой было заключено соглашение об урегулировании конфликта.