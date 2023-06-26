В 2024 году в Сургуте откроется микрозавод для производства арматуры разных диаметров и фасонных изделий

Губернатор Югры Наталья Комарова посетила "Сургутский металлургический завод". Ей представили строящиеся производственные цеха пилотного металлургического микрозавода нового поколения для производства арматуры разных диаметров и фасонных изделий. Планируемый срок ввода объекта – второй квартал 2024 г.

Соглашение о защите и поощрении капиталовложений между департаментом экономического развития Югры и ООО "Сургутский металлургический комплекс" заключено в конце декабря 2022 г. Масштабный инвестиционный проект "Создание производственного комплекса по выпуску фасонного проката мощностью 100 тыс. т в год" Сургутский металлургический комплекс реализует с июля 2021 г. Реализация проекта будет способствовать социально-экономическому развитию Сургута и созданию новых рабочих мест, всего около 350, сообщает администрация Сургута. По словам замглавы Сургута Артема Кириленко, это знаковый и для города, и для Югры промышленный объект.

"Для Сургута завод – это, прежде всего, рабочие места, налоговые отчисления", - говорит Кириленко.

Цель проекта – реализация металлургического производства в городе для переработки отходов нефтегазовой промышленности, дальнейший прокат, реализация данной продукции компаниям нефтегазовой отрасли. В планах ООО "Сургутский металлургический комплекс" – привлечь 30% персонала привлечь из регионов, где развита металлургическая отрасль. Остальных намерены обучать на территории города. По словам главы Сургута Андрея Филатова, сейчас идет строительство цехов металлургического микрозавода нового поколения для производства сортового проката. Речь – об арматуре разных диаметров и фасонных изделиях.

"Основные преимущества проекта – применение новейших технологий, экологичность и импортозамещение. Здесь будет работать российская фильтрационная установка, запас мощности которой будет даже превышать мощности завода. Да и потребности отправлять металлолом на переплавку на юг, как это было раньше, не будет", - написал Филатов в своем telegram-канале.