26 Июня 2023
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Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Число отравившихся курсантов института МВД выросло до 50

В Екатеринбурге выросло количество курсантов Уральского юридического института МВД Росси, отравившихся накануне. По последним данным Минздрава, их было 36, сейчас число пациентов увеличилось до 50.

"Первые пять человек поступили в 15.35 (24 июня). Затем в течение этих же суток врачи приняли и госпитализировали еще 30 человек. 25 июня обратились еще 15 заболевших из числа студентов. На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек", - говорится в сообщении Минздрава по Свердловской области.

Все заболевшие с симптомами пищевого отравления обратились в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40. Состояние большинства из них врачи уже оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций.

Теги: курсант, университет, отравление, МВД, Екатеринбург


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Ранее 26.06.2023 00:01 Мск В Екатеринбурге около 40 курсантов института МВД госпитализировали с отравлением

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