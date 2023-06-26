В Амурской области ФСБ задержала подозреваемого в финансировании ВСУ

В Амурской области по подозрению в госизмене задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщает ФСБ РФ.

По данным ведомства, мужчина более десяти раз перевел ВСУ деньги на покупку дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против России.

Возбуждено дело по статье 275 ("Государственная измена") УК РФ.

На прошлой неделе ФСБ задержала жителя Хабаровского края, который, по данным следствия, перечислял личные средства через криптовалюту на счета проживающих на Украине граждан под видом благотворительных взносов. Деньги шли на счета иностранного фонда, который оплачивал покупку для ВСУ беспилотников, боеприпасов, тепловизоров и медицинских средств.