Уголовное дело о мятеже в отношении Пригожина не прекращено – Ъ

Уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не прекращено, его продолжает вести следственное управление ФСБ, передает "Коммерсант" со ссылкой на источник.

Дело было возбуждено 23 июня. О законности возбуждения такого дела президенту России докладывал генпрокурор Игорь Краснов. О возможном его прекращении сообщалось после переговоров, проведенных с посредничеством президента Белоруссии Александра Лукашенко.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости".

К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.

С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области.

Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.