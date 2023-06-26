26 Июня 2023
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Фото: Накануне.RU

УрФУ признан лучшим вузом России по числу заявок на изобретения

По данным Федеральной службы по интеллектуальной собственности, Уральский федеральный университет был признан лучшим вузом России по числу заявок на изобретения. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.
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В 2022 году университетом было подано более 100 заявок, что в полтора раза превышает показатели 2020-2021 годов. Второе и третье места вуз занял в рейтинге изобретательской активности согласно информации агентства "Эксперт".

Впервые УрФУ поощрил лучших изобретателей 2022 года в рамках специального рейтинга. В номинации "Изобретатель-новатор" первое место занял Яков Либерман, второе – Александр Корсаков. Третье место разделили Лия Жукова, Дмитрий Салимгареев и Анастасия Южакова.

Лучшими в номинации "Изобретатель-наставник" стали Юрий Строганов (первое место), Александр Корсаков и Яков Либерман (второе), Лия Жукова, Дмитрий Салимгареев, Анастасия Южакова (третье).

"Для университета это значит, что УрФУ имеет высокий потенциал, и сейчас нам будут наступать на пятки конкуренты. Чтобы оставаться в числе лидеров, мы должны быть интересны и востребованы не только в рамках научного сообщества, но также крупными предприятиями и административными структурами", - заявил первый проректор УрФУ Сергей Кортов.

Теги: УрФУ, вуз, изобретения


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