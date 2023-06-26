26 Июня 2023
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Фото: группа &quot;Асбест News&quot; / vk.com/asbest1885

В Асбесте обнаружили тело блогера Дениса Бульдозера

Блогер и общественник из Асбеста Денис Бульдозер Елистратов обнаружен мертвым у себя дома. Рядом с ним нашли веревку. Об этом сообщает паблик во "Вконтакте" "Асбест News".

В комментариях предполагают, что на блогера могли оказывать всяческое давление или довести до сумасшествия. Один из комментаторов написал, что видел общественника 23 июня около 22.00 - он шел босиком в одних трусах, укрывшись простыней.

В свою очередь следователи уверяют, что смерть 43-летнего Дениса Елистратова не носит криминальный характер.

Напомним, что блогер нередко критиковал власть, будучи сторонником оппозиционера Алексея Навального. Но в 2017 году его риторика резко изменилась - теперь критиковалась уже оппозиция. Тогда же он попытался пробиться в гордуму Асбеста, однако так и не смог пройти регистрацию в качестве кандидата в депутаты.

Теги: Асбест, блогер, Денис Бульдозер


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