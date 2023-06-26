В Челябинске ограничили движение автомобилей по Кировке

В Челябинске ограничили движение на Кировке для водителей, доставляющих продукты в кафе и рестораны. Теперь подвоз будет осуществляться только три часа в день.

Как рассказал на аппаратном совещании в мэрии замглавы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, проведена работа по установлению времени движения транспортных средств, обслуживающих предприятия, находящиеся на пешеходной части улицы Кирова. Подвозить продукты будут с 8 до 11 часов.

Напомним, ранее стало известно, что в Челябинске хотят запретить движение на самокатах и велосипедах по пешеходной части улицы Кирова и набережной реки Миасс из-за жалоб горожан.