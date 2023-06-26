В Вашингтоне удивились скоротечности "Пригожинского мятежа" – CNN

Американская разведка была удивлена тому, как легко ЧВК "Вагнер" в минувшие выходные продвигалась по России, не встречая сопротивления, передает CNN. В Вашингтоне считали, что мятеж будет "гораздо более кровавым", чем он в итоге оказался. Также американских правительственных аналитиков смутила скорость, с которой было заключено соглашение об урегулировании намечавшегося бунта. "Мы предполагали, что это будет гораздо более жестоким и кровавым", - цитирует "Коммерсант" слова одного из американских аналитиков.

CNN пытается объяснить и позицию западных стран, которые крайне осторожно реагировали на происходящее в России. Большинство из них заявило, что это "внутренние дела РФ".

"Заявления западных лидеров о том, что это внутреннее дело России, отражали желание лишить Путина предлога для возобновления его заявлений о том, что он является жертвой западного заговора с целью его свержения и подавления достоинства России как крупной державы, а также урезания ее геополитической сферы влияния", - считает CNN.