Беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Курске

Беспилотник ВСУ минувшей ночью пытался атаковать нефтебазу "Роснефти" в Курске, пишет Shot.

По данным телеграм-канала, БПЛА самолётного типа залетел на территорию нефтебазы "РН-Черноземье", но не сдетонировал. Пострадавших и разрушений нет.

В мае украинский беспилотник атаковал нефтебазу "Роснефти" в Брянской области. Губернатор сообщал, что в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.