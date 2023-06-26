К участникам ЧВК "Вагнер" "никаких претензий нет" – Картаполов
Глава думского комитета по обороне, "единоросс" и бывший замминистра обороны России Андрей Картаполов считает, что участники ЧВК "Вагнер", которые пришли в Ростов-на-Дону вместе с Евгением Пригожиным, "ничего предосудительного не делали".
"Они выполняли приказы своего командования <…> Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут", - цитируют Картаполова "Ведомости".
По мнению депутата, если "вагнеровцы" будут массово подписывать контракты с Минобороны, они смогут продолжать службу в составе своих сложившихся подразделений.
К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.
С обращением выступил Владимир Путин, он назвал происходящее "ударом в спину", российская армия получила приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж. Пригожин заявил, что ЧВК не станет являться с повинной по требованию президента или кого-либо еще. После этого некоторые соединения ЧВК "Вагнер" выдвинулись из Ростовской области по федеральной трассе М-4 "Дон" в сторону Москвы. В течение дня они прошли Воронежскую и Липецкую области.
Вечером 24 июня, при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко, Евгений Пригожин договорился с федеральной властью России о прекращении мятежа, остановке продвижения подразделений ЧВК "Вагнер" в 200 км от Москвы и их возвращении в обычные места дислокации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело против Пригожина будет прекращено, а сам он может уехать в Белоруссию.