К участникам ЧВК "Вагнер" "никаких претензий нет" – Картаполов

Глава думского комитета по обороне, "единоросс" и бывший замминистра обороны России Андрей Картаполов считает, что участники ЧВК "Вагнер", которые пришли в Ростов-на-Дону вместе с Евгением Пригожиным, "ничего предосудительного не делали".

"Они выполняли приказы своего командования <…> Поэтому какие к ним вопросы? К ним никаких претензий нет. Если они захотят подписать контракт с Минобороны, они его подпишут", - цитируют Картаполова "Ведомости".

По мнению депутата, если "вагнеровцы" будут массово подписывать контракты с Минобороны, они смогут продолжать службу в составе своих сложившихся подразделений.

23 июня вечером основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале так называемого "марша справедливости". После этого в отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ ("Вооруженный мятеж"), а Первый канал сообщил, что распространяемое Пригожиным видео о некоем ударе по его тыловому лагерю было постановочным. К утру 24 июня бойцы ЧВК "Вагнер" заняли центр Ростова-на-Дону и расположенные там военные объекты, в частности, штаб Южного военного округа. Пригожин заявил, что офицеры работают "штатно", им никто не мешает. Также он провел встречу с замминистра обороны РФ Юнус-беком Евкуровым и генералом Александром Алексеевым, в ходе которой требовал выдать министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, однако на месте их не было.