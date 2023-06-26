В Екатеринбурге не могут найти подрядчика для реконструкции усадьбы Антипина

Усадьбу Антипина на улице Октябрьской Революции, 52 могут не успеть реконструировать до 300-летия Екатеринбурга. Горадминистрация не может найти подрядчика для проведения ремонтных работ.

На сайте госзакупок появился новый аукцион от мэрии - первый завершился 16 июня, однако на конкурс так никто и не заявился. Теперь подача заявок продлена до 3 июля. Начальная цена лота 30,5 млн рублей.

Напомним, что усадьба Антипина является одним из 13 объектов, которые власти обещали привести в порядок к юбилею Екатеринбурга. В самой усадьбе в дальнейшем планировалось обустроить аппарат-отель.