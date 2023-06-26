Лидер ямальского отделения "Справедливой России – за правду" собрался в губернаторы округа

На Ямале лидер окружного отделения партии "Справедливая Россия – за правду" Максим Лазарев объявил о том, что стал кандидатом на пост глав округа. 25 июня Совет регионального отделения партии поддержал его кандидатуру.

"В случае избрания обязуюсь сделать Ямал еще более сильным и процветающим. Чиновников отправлю общаться с народом, а молодежь позову на работу", - написал Лазарев на своей странице "ВКонтакте".

Напомним, пятилетний срок полномочий действующего главы автономии Дмитрия Артюхова кончается осенью.