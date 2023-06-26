ФРГ выступает против идеи передать замороженные активы ЦБ РФ на восстановление Украины

Германия выступает против возможной передачи замороженных активов ЦБ РФ на восстановление Украины, пишет Financial Times. со ссылкой на ряд правительственных чиновников.

Причина, их словам, - слишком высокие юридические риски. Как заявил изданию неназванный немецкий чиновник, "это создаст кучу неприятностей".

Ранее в Евросоюзе пришли к выводу, что не могут на законных основаниях конфисковать замороженные российские активы на сумму около €200 млрд.

По информации агентства Bloomberg, рабочая группа ЕС не видит "надежного законного пути", позволяющего конфисковать замороженные активы "лишь на том основании, что эти активы подпадают под ограничительные меры".