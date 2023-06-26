26 Июня 2023
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Политика В России
Фото:Накануне.RU

Посол США в Москве связывалась с МИД РФ из-за ситуации с ЧВК "Вагнер"

Посольство США контактировало с МИД РФ по теме безопасности посольства в связи с событиями вокруг основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

По данным источников телекомпании CBS, "контакты с Россией осуществлялись как между послом США Линн Трейси и МИД РФ, так и на нескольких других уровнях".

При этом отмечается, что госсекретарь Энтони Блинкен не связывался с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

Ранее Блинкен заявил, что президент США Джо Байден также не пытался связаться с российским коллегой Владимиром Путиным.

Напомним, 23 июня Следственным управлением ФСБ России в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело по статье 279 УК РФ по факту организации вооруженного мятежа.

Президент РФ Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил, что Вооруженные силы России получили необходимый приказ по нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, в результате был выработан план по деэскалации ситуации. Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" разворачивает колонны, которые шли на Москву, возвращается в полевые лагеря.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, он "уйдет в Белоруссию". Также остальные участники ЧВК "Вагнер" не будут подвергаться уголовному преследованию, с учетом их фронтовых заслуг.

Теги: чвк вагнер, мид рф, посол сша


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