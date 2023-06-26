26 Июня 2023
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Общество Пермский край
Фото: Накануне.RU

Власти Прикамья озаботились судьбой тех, кто употреблял психоактивные вещества

В Прикамье объявлен допотбор некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями. Их ищут для сопровождения жителей края, имеющих опыт употребления психоактивных веществ.

Отбор объявило Минсоцразвития Прикамья. Туда же следует подавать документы.

Отметим, в 2022 г. госсовет Удмуртии задумался о схожем регулировании - он внес в Госдуму законопроект, устанавливающий штрафы для взрослых, которые покупают алкоголь по просьбе несовершеннолетних. Удмуртские законодатели указывали, что подростковое пьянство остается серьезной проблемой. В 2020 г. в дежурные части было доставлено более 500 подростков за правонарушения, связанные с употреблением алкоголя. При этом несовершеннолетние сами все реже покупают алкоголь – за это все же полагается штраф торговым точкам, и последние стараются избегать таких ситуаций.

Теги: Пермский край, власти, министерство социального развития Пермског окрая


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