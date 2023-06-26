В Магнитогорске двух братьев подозревают в изготовлении наркотиков в магазине автозапчастей

В Магнитогорске задержали двух братьев по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Они заключены под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

В машине, в которой передвигались мужчины, нашли порядка 280 граммов спайса. По версии следствия, наркотик изготавливали в магазине автозапчастей. В помещении было изъято свыше 200 граммов гашиша и еще более 20 граммов спайса, а также упаковочные материалы.

Один из братьев ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. По предварительным данным, подозреваемые планировали сбывать наркотики на территории Челябинской области бесконтактным способом через тайники-закладки.

Возбуждено уголовное дело. Им грозит до 20 лет лишения свободы.