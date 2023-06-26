В РГППУ Екатеринбурга летит первый президент Кыргызстана Аскар Акаев

Сегодня в уральскую столицу прилетит первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. На 26 июня у него была запланирована встреча со студентами Российского государственного профессионально-педагогического университета.

Как сообщает пресс-служба вуза, академик РАН, профессор факультета глобальных процессов МГУ имени М.И. Ломоносова Аскар Акаевич Акаев прочтет студентам лекцию, где расскажет о ведущей роли РФ в БРИКС.

В программе также запланировано открытие аудитории имени К.Д. Ушинского и встреча со студенческим сообществом и журналистами.