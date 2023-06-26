По предложению депутатов ЗакСобрания Иркутской области в регионе будет введен ряд налоговых льгот

Депутаты парламента Иркутской области приняли закон «О внесении изменений в часть 1 статьи 2 Закона Иркутской области «О налоге на имущество организаций» в рамках 70-й сессии, которая прошла под председательством Александра Ведерникова.

Как сообщает пресс-служба ЗакСО Иркутской области, документ предполагает освобождение отдельных медицинских организаций от налога на имущество организаций. Льгота будет предоставлена учреждениям, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь. При этом не менее 70 процентов финансового обеспечения их деятельности должно осуществляться за счет средств фонда обязательного медицинского страхования или областного бюджета. Кроме того, не менее 60 процентов суммы исчисленного налога должно быть затрачено на приобретение, техническое обслуживание, ремонт медицинского оборудования, приобретение мягкого инвентаря и мебели, на текущий ремонт зданий, строений, сооружений и помещений учреждения здравоохранения, на улучшение зон регистрации и ожидания приема в медицинских организациях.

Кроме того, депутаты одобрили проект закона об освобождении муниципальных учреждений образования и культуры от налога на имущество. Для остальных организаций сумма налога уменьшена до ставки в 0,1 процента. Как пояснила глава комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова, льгота была установлена законом «О налоге на имущество организаций» от 2007 года, в 2015 году преференции были отменены, однако срок отмены регулярно переносили для обеспечения сбалансированности муниципальных бюджетов. Парламентарии совместно с территориями разработали проект закона, который закрепляет льготу для муниципальных учреждений. Закон принят в окончательном чтении на сессии ЗакСобрания. Льгота начнет действовать с 2024 года.