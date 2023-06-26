26 Июня 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге главу организации судят за нападение на журналистов

В Екатеринбурге передают в суд уголовное дело генерального директора местной организации. Его обвиняют в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 1 февраля этого года: главный редактор и корреспондент информационного агентства "Контроль", действовавшие по редакционному заданию, прибыли снимать репортаж о невыплате зарплаты в один из офисов. Глава организации, увидев журналистов, потребовал от них убрать оборудование и прекратить съемку, на что получил законный отказ.

Тогда гендиректор нанес телесные повреждения журналистам, а также уничтожил и повредил их имущество. Ущерб превысил 100 тысяч рублей.

Уголовное дело рассмотрит Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга. Агрессору грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, сейчас в отношении данного генерального директора расследуется еще и уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы". По этому делу потерпевшими являются 17 человек. Остальные сотрудники, которым также не выплачивалась зарплата на данном предприятии, сейчас устанавливаются.

Теги: журналисты, нападение, суд


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