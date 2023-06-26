В Челябинске суд отправил на принудительное лечение школьницу, убивавшую животных

В Челябинске суд отправил школьницу на принудительную госпитализацию в областную специализированную психоневрологическую больницу №1.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального районного суда, удовлетворен административный иск о госпитализации девочки в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях без его согласия или без согласия законного представителя для госпитализации и лечения в недобровольном порядке.

В 2021 и 2022 годах в микрорайоне "Академ Riverside" произошли убийства котенка и собаки. К этому оказалась причастная несовершеннолетняя девочка. Школьницу поместили в психиатрическую больницу, но позже вернули в семью.